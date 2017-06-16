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adana'da ucuz et kuyruğu!

ADANA'DA UCUZ ET KUYRUĞU!

Et fiyatlarının sürekli artması Et ve Süt Kurumu satış mağazalarına ilgiyi artırırken, uzun kuyruklarda bekleyen tüketiciler, et çeşitlerinin az gelmesinden yakındı.

Tarih : 16 Haziran 2017, 12:21
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Adana'da Et ve Süt Kurumu Seyhan Mağazası önünde sabah erken saatlerden itibaren onlarca kişi, ucuz et alabilmek için kuyruk oluşturdu.



Dana kıymanın kilosunun 31 lira 60 kuruş, dana bifteğin 36 lira 70 kuruş, pastırmanın 67 lira 35 kuruş ve sucuğun 40 lira 55 kuruştan satıldığı mağazada kuzu etine rastlanmadı. Uzun süre kuyrukta bekleyip sıranın gelmesini bekleyenler, kasap ve marketlere göre etin 15 ile 20 lira arasında daha ucuza satıldığı için buraya geldiklerini söyledi.



Mağaza yetkilileri, vatandaşların ete ilgisinin Ramazan ayında daha da arttığını belirtirken, sıra bekleyenler ise mağaza ve çalışan sayısı ile et miktarının çoğaltılmasını istedi.



 



kaynak:milliyet








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