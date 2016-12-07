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adana'da vahşet: öldürdüğü kadını 5 parçaya böldü

ADANA'DA VAHŞET: ÖLDÜRDÜĞÜ KADINI 5 PARÇAYA BÖLDÜ

Adana polisi, ihbar üzerine başlattığı incelemelerde büyük bir vahşeti ortaya çıkardı.

Tarih : 07 Aralık 2016, 12:08
Puan Ver : Adana'da Vahşet: Öldürdüğü Kadını 5 Parçaya Böldü(8/10)6


3 Aralık Cumartesi günü Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Adana Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Arıtma ve Ayrıştırma tesisinde görevliler çuval içerisinde üzerinde kot pantolon ve çorap olan kesik kadın bacağı bulunca polise bildirdi.

ÖZEL EKİP KURULDU



Asayiş Şube Müdürlüğüne ait Cinayet Bürosu ekipleri, bulunan bacağın kesilme şekli, bacağın üzerinde kot pantolonu ve ayağında çorap olması nedeniyle olayın cinayet olduğu ve 1-2 gün önce öldürülmüş olabileceği üzerinde yoğunlaştı. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak ise özel ekip kurulması ve cinayetin aydınlatılması talimatını verdi.

KESİK BACAK BULUNDU



Talimat üzerine kurulan özel ekibin bir bölümü çöp ayrıştırma merkezinde cinayete kurban gittiği tahmin edilen kadının vücudunun diğer uzuvlarını ararken diğer ekip ise kesik bacağın bulunduğu bölgede koku ve molekül köpeği ‘Avalanj'la birlikte arama yaptı. İlçe ve il merkezinden atık madde taşıyan kamyonların güzergahını belirleyen polis yaklaşık 30 mahallede bulunan 500 çöp konteynırının güzergahındaki 25 ila 30 yaş arasındaki ‘kayıp kadın' başvurularını da araştırmaya başladı. O yaş aralığında kayıp başvurusu bulamayan ekipler, ölen kişinin kimsesiz veya yalnız yaşayan birisi olduğu kanaatine vardı.



 



kaynak:ensonhaber








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