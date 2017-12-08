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Adana'daki Hastanede Bebeklerin Öldü Denilip Başkalarına Verildiği İddiasına Soruşturma

Adana'daki Hastanede Bebeklerin Öldü Denilip Başkalarına Verildiği İddiasına Soruşturma

ADANA'DAKİ HASTANEDE BEBEKLERİN ÖLDÜ DENİLİP BAŞKALARINA VERİLDİĞİ İDDİASINA SORUŞTURMA

Adana'da bir hastanede 1980-1990 yılları arasında doğan bebeklerin, "öldü" denilip aileleri yerine başkalarına verildiği iddiasına başsavcılık soruşturma başlattı.

Tarih : 08 Aralık 2017, 02:40
Puan Ver : Adana'daki Hastanede Bebeklerin Öldü Denilip Başkalarına Verildiği İddiasına Soruşturma(5/10)1

Adana'da bir hastanede doğan bebeklerin, 'öldü' denildikten sonra, aileleri yerine başkalarına verildiği iddialarıyla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Adana Meydan Doğumevi Hastanesi'nde 1980-1990 yılları arasında gerçekleşen doğum olaylarında hastane görevlileri ve diğer şüpheli kişilerce doğan bebeklerin ailelerine, bebeklerin öldüğü söylenerek başka kişilere verildiğine yönelik iddialar nedeniyle soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"OLAY ARAŞTIRILIYOR"

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, şunlara yer verildi:

"Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımıza bugüne kadar çoğunluğu 1980 yıllarda gerçekleştiği iddia edilen olaylarla ilgili 11 vatandaş aynı ve benzer iddialarla müracaatta bulunmuştur. Alınan ifade ve beyanlar doğrultusunda Başsavcılığımız tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne olay ve iddiaların araştırılması, bilgi ve belgelerin temin edilmesi, beyanların alınması, suç işlendiğine yönelik delillerin elde edilmesi halinde şüphelilerin tespit edilerek yakalanması yönünde talimat verilmiştir. Ayrıca Meydan Doğumevi Hastanesinde görevli kamu görevlileri ile ilgili araştırma ve ön inceleme yapılıp sonucunun bildirilmesi için Adana Valiliği'ne yazı yazılmış olup, hastane arşivindeki mevcut kayıtlar ile olay tarihlerinde doğum sırasında öldüğü söylenen bebeklerin defin işlemlerine ilişkin süreç ile ilgili belgelerin hastane ve belediye kaynaklarından araştırılıp temin edilmesi ve incelenmesi süreci devam etmektedir." - Adana

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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