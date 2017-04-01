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adana'daki vahşi cinayette şok detaylar ortaya çıktı

ADANA'DAKİ VAHŞİ CİNAYETTE ŞOK DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Adana'da kaybolduktan sonra ev satın almak için 160 bin lira verdiği kişiler tarafından sopayla işkence yapılıp tabanca ile öldürüldükten sonra gömüldüğü ortaya çıkan şahsı, zanlıların "Eve perde takacağız" bahanesi ile kandırdığı ortaya çıktı.

Tarih : 01 Nisan 2017, 11:00
Puan Ver : Adana'daki Vahşi Cinayette Şok Detaylar Ortaya Çıktı(6/10)8


Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti;

Oto kiralama işi yapan Cem Atalmış (38) 21 Mart günü "İşe gidiyorum" diyerek çıktı ve bir daha dönmedi. Bunun üzerine ailesi kayıp başvurusu yaptı. Polis, başvuru üzerine gasp ve cinayet dedektiflerinden özel ekip kurup Atalmış'ın Mehmet T. ile D.T. tarafından ev satma bahanesiyle dolandırıp daha sonra da işkence yaparak tabanca ile vurduktan sonra Karaisalı İlçesi Salbaşı Mahallesi'nde ormanlık bir alana gömdüğünü tespit etti. Mehmet T. İstanbul'da gözaltına alınarak Adana'ya getirildi.



 



kaynak:milliyet

 








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