

Maça iyi hazırlandıklarının altını çizen Vinicius, şöyle devam etti:



"Deplasmandan puan veya puanlar alabileceğimizi biliyoruz. Galatasaray maçında birbirimiz için koşarak, yardım ederek, takım halinde oynayarak Adana'ya 3 puanla dönmek istiyoruz. Maçların ne kadar zor olduğu yada imkansız olduğu artık bizim için söz konusu değil.



Artık bunları tartışmıyoruz. Çünkü ben, takım arkadaşlarım, teknik heyet ve yöneticilerimiz takımın TFF 1. Lig'e düşmemesi için çalışıyoruz. Başarılar kazanıp bu ligde kalmaya yardım etmek için buradayız. Dolayısıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Aklımızda hep bu var. Kolay olmayacak ama başarabiliriz."







kaynak:sabah