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adanaspor jurcic ile yollarını ayırdı

ADANASPOR JURCİC İLE YOLLARINI AYIRDI

Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, teknik direktör Krunoslav Jurcic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Tarih : 05 Aralık 2016, 17:46
Puan Ver : Adanaspor Jurcic İle Yollarını Ayırdı(10/10)11


Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, haberi yerel bir kanalda yaptığı röportajda duyurdu. Hırvat teknik adam Krunoslav Jurcic, 28 Ağustos 2016'da Adanaspor'un teknik direktörü olarak görevine başladı. Adanaspor'un başında 11 resmi maça çıkan Jurcic, yalnızca 1 kez galibiyet alabilirken, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.



Jurcic'in son 8 maçta sadece 1 puan alabilmesi Adanaspor'daki görevinin sona ermesine neden oldu.



Turuncu-beyazlılar'da yeni hoca arayışları için ilk adaylar Mehmet Özdilek ve Tayfur Havutçu…



 



kaynak:amkspor








Etiketler: Adanaspor  Jurcic  İle  Yollarını  Ayırdı    haber

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