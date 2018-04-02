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Adanaspor'dan Ligde Kalma Yolunda Kritik Galibiyet

ADANASPOR'DAN LİGDE KALMA YOLUNDA KRİTİK GALİBİYET

Spor Toto 1. Ligde kümede kalma mücadelesi veren Adanaspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 yendi.

Tarih : 02 Nisan 2018, 21:30
Puan Ver : Adanaspor'dan Ligde Kalma Yolunda Kritik Galibiyet(10/10)6

TFF 1. Ligin 29. haftasındaki mücadele, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynandı.

Adanaspor'a galibiyeti getiren goller, 58. dakikada Gökhan ve 69. dakikada Gueye'den geldi. Samsunspor'un tek sayısını ise Muhammet kaydetti.

ADANASPOR PUANINI 37 YAPTI

Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 37 yaptı ve 31 puanla küme düşme hattında bulunan Eskişehirspor'un 6 puan üzerinde, 37 puanla 12. basamakta yer aldı. Samsunspor ise 33 puanla düşme tehlikesini yakından hissetmeye devam etti.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacakken, Samsunspor ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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