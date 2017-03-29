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adanasporlu sami can'ın hedefi a milli takım

ADANASPORLU SAMİ CAN'IN HEDEFİ A MİLLİ TAKIM

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un orta saha oyuncusu Sami Can Keskin, hayatındaki en önemli hedefin A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek olduğunu belirtti.

Tarih : 29 Mart 2017, 13:07
Puan Ver : Adanasporlu Sami Can'ın Hedefi A Milli Takım(6/10)5


Akdeniz ekibinin 24 yaşındaki futbolcusu Sami Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takım formasını giymeyi çok istediğini vurgulayarak, "Hayatımdaki en önemli hedefim A Milli Futbol Takımı formasını giymek. Bunun için mücadele ediyoruz. Eksiklerimizi gidermek gerekiyor. " diye konuştu.



 



 



kaynak:Sabah








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