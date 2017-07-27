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Adanaspor'un Genç Futbolcusu, Sulama Kanalında Akıntıya Kapılarak Öldü

ADANASPOR'UN GENÇ FUTBOLCUSU, SULAMA KANALINDA AKINTIYA KAPILARAK ÖLDÜ

Adanaspor'un 16 yaş altı takımında oynayan Furkan Uruç, serinlemek için girdiği su kanalında akıntıya kapılarak boğuldu.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 11:30
Puan Ver : Adanaspor'un Genç Futbolcusu, Sulama Kanalında Akıntıya Kapılarak Öldü(10/10)6

Adana'nın TFF 1'inci Lig'de mücadele veren kulüplerinden Adanaspor'un U16 takımında forma giyen 16 yaşındaki Furkan Uruç, serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak boğuldu. Genç futbolcunun cesedi, suya girdiği yerin 9 kilometre uzağında bulundu.

2 ARKADAŞI KURTARAMADI

Dün sabah 2 arkadaşı ile birlikte serinlemek için merkez Yüreğir İlçesi Kışla Mahallesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Furkan Uruç, akıntıya kapılıp, sürüklenmeye başladı. Birlikte yüzdüğü 2 arkadaşı, genç futbolcuyu kurtarmak istese de başarılı olamadı. Uruç'un akıntıda sürüklendiğini görenlerin ihbarı üzerine, sualtı polisleri ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait CANKUR ekibi sevk edildi. Suyun içinde gözden kaybolan genç futbolcuyu bulmak için çalışma başlatılırken, aramanın hızlandırılması için kanala verilen su kesildi.

15 SAAT SONRA BULDULAR

Akşam saatlerine kadar arama çalışmasını sürdüren ekipler, havanın kararması nedeniyle ara verdi. Yakınlarının devam ettiği arama sonucunda Uruç'un cesedi, 15 saat sonra suya girdiği yerden 9 kilometre uzakta Alihocalı Mahallesi yakınlarında bulundu. Sualtı polisleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Uruç'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ADANASPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Furkan Uruç'un'un ölüm haberinin ardından forma giydiği Adanaspor'un resmi internet sitesinde taziye mesajı paylaşıydı. Mesajda, "Değerli oyuncumuz Furkan Uruç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Adanaspor Ailesi'ne başsağlığı dileriz" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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