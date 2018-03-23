Adana'yı Birbirine Kattılar! Polisten Kaçan Sürücü Yakalandı
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Adana'yı birbirine kattılar! Polisten kaçan sürücü yakalandı

ADANA'YI BİRBİRİNE KATTILAR! POLİSTEN KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Adana'da polis ekipleri "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve iki polis aracına çarpan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişiyi filmleri aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı.

Tarih : 23 Mart 2018, 09:30
Puan Ver : Adana'yı Birbirine Kattılar! Polisten Kaçan Sürücü Yakalandı(8/10)4

Adana Merkez Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda devriyeye çıkan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtakilerin kent merkezine doğru kaçması üzerine Girne Bulvarı ve Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki kavşak polisler tarafından kapatıldı.

POLİS ARACINA ÇARPTI

Polisin önlem aldığını fark eden otomobildeki iki zanlı, alt geçidi kullanarak merkez Seyhan ilçesi tarafına ilerledi. Ardından Fuzuli, Seyhan ve Debboy caddelerinde kaçışlarını sürdüren şüpheliler Güney Kuşak Bulvarı'na girdi. Bu sırada iki polis aracına çarpan şüphelilerin bulunduğu otomobil, girişi ve çıkışları kapatılan Manisalı Alibey Caddesi'nde durduruldu. Zanlıları araçtan indirerek gözaltına alan ekipler, yaptıkları ilk aramalarda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

EHLİYETİ OLMADIĞI İÇİN KAÇTI

Şüphelilerin, sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtıklarını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar ile detaylı arama yapılacağı belirtilen otomobil, Hürriyet Polis Merkezine götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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