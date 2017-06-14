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adapazarı'nda mahalle halkı sapık nöbetinde

ADAPAZARI'NDA MAHALLE HALKI SAPIK NÖBETİNDE

Adapazarı'nın Güllük Mahallesi sakinleri bir süredir tuvalet ve banyolarına dadanan sapık için nöbet tutuyor. İddiaya göre sapık, tuvalet ve banyo pencerelerinden insanları dikizliyor.

Tarih : 14 Haziran 2017, 15:12
Puan Ver : Adapazarı'nda Mahalle Halkı Sapık Nöbetinde(5/10)4


Adapazarı'nın Güllük Mahallesi sakinlerinin, bir süredir tuvalet ve banyolarına dadanan sapıkla başları belada. Mahalle halkını terdirgin eden sapık, edinilen bilgilere göre tuvalet ve banyoların pencelerinden kafasını sokarak insanları dikizliyor.


Günlerdir gözlerine uyku girmeyen mahalle halkı iftar saatinin ardından ellerine geçirdikleri balta, bıçak, sopa ve benzeri kesici aletlerle sapık nöbeti tutuyor. 2 bin 500 kişinin yaşadığı mahallede polis ekipleri de devriye atarken, emniyet güçlerinin mahalle halkıyla birlikte verdikleri 'sapığı yakalama' görevi devam ediyor.


 


 


 


kaynak:a24







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