ADAPAZARI'NDA YANGIN FACİASI! 3 ÇOCUK ÖLDÜ
Afgan ailenin oturduğu evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evde olan 3 çocuk hayatını kaybetti
Adapazarı'nda, Afgan bir ailenin evinde çıkan yangında, ailenin 3 çocuğu yanarak hayatını kaybetti.
Yangın bu sabah, Adapazarı Göktepe Mahallesi'nde Afgan ailenin oturduğu evde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi ve bitişiğindeki boş ahırı sardı.
KÜÇÜK YAŞTA 3 ÇOCUK...
Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alınabildi. İlk belirlemelere göre evde bulunan küçük yaştaki 3 çocuk yanarak öldü.
kaynak:habertürk
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