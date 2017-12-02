ADAY OLACAĞIM DİYEN MISIR'IN ESKİ BAŞBAKANI GÖZALTINA ALINDI
Mısır'da 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını Mısır eski Başbakanı Ahmed Şefik, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ikamet eden ve ülkesinde önümüzdeki dönem yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olacağını açıklayan eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik'in gözaltına alındı.
"POLİS, EVİNDE GÖZALTINA ALDI"
Şefik'in avukatı Dina Adli Hüseyin, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "BAE yönetimi, Mısır'a göndermek için Şefik'i evinde olduğu sırada gözaltına aldı." ifadelerini kullandı. Hüseyin, Şefik ile iletişimin kesildiğini belirtti.
2018'DE ADAY OLACAĞINI BELİRTMİŞTİ
BAE'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan eski Başbakan Şefik, 2018'de ülkesinde yapılacak seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtmişti.
SEYAHAT YASAĞI KONULMUŞTU
Şefik, bu kararının ardından BAE yönetimi tarafından kendisine "seyahat yasağı" konduğunu iddia etmişti. Avukat Hüseyin, daha önce yaptığı açıklamada, Şefik'in önce Fransa'ya, ardından Mısır'a gideceği bilgisini vermişti.
Kaynak: haberinburada
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