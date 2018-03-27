ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU! DAKİKALARCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Survivor 2018'de SMS oyları sonucu Gönüllüler Takımından Ramazan adaya veda etti. Ramazan sonucun açıklanmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.
Survivor 2018 ada konseyinde Gönüllüler Takımdan Yağmur, Ramazan ve Anıl son üçe kaldı. Gelen SMS oyları sonucu Ramazan adaya veda etti.
GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN 3 İSİM ELEME POTASINA ÇIKTI
Survivor'da ada konseyinde elemeye çıkan isimler belli oldu. Yağmur, Anıl ve Ramazan elemeye çıkan 3 isim oldu. Ada oylamasında arkadaşları Anıl'ın gitmesi yönünde oy kullandı. Bireysel sembolü kazanan Cumali ise, Ramazan'ın adını verdi. Haftanın performans birincisi ismi Birsen ise, Yağmur'un ismini söyledi Böylece elemeye çıkan 3 isim belli olmuş oldu.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Bu hafta yapılan oylama sonucu ise Gönüllüler Takımından Ramazan adaya veda eden isim oldu. Ramazan sonucu öğrenmesinin ardından uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: haberinburada
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