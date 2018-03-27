Hollanda, Portekiz Deplasmanında Farklı Kazandı
Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu! Dakikalarca Gözyaşlarını Tutamadı
Papazlar 608 Bin Dolar Bağış Parasını Çalıp Lüks Hayat Yaşadılar
Talisca, İtalyan Devinin Radarına Girdi
Dünyanın İlk Tesettürlü Modeli Türkiye'de Podyuma Çıktı
Buzları Eriten Toplantıda Erdoğan'dan Ab'ye Çağrı: Adım Atın!
Çiftlik Bank'ın Beylikdüzü Şubesi Soyuldu!
Kavurmacı'dan İlginç İtiraf: Gülen'in Ayak Ölçüsünü Aldım!
Diplomat Krizi Rusya Ekonomisini Vurdu! Borsa Ve Ruble Çakıldı
Çin 'soğuk Savaşta Ben De Varım!' Deyip Abd'ye Karşı Atağa Geçti
Tecavüzcüler Yolda Teşhir Edildi, Kadınlar Tokatlayarak Tepki Gösterdi
Saldırı Hazırlığındaki Teröristlere Hava Harekatı
Kaçınılmaz Son! Alkollü Yakalanmıştı, 6 Gün Sonra Kazada Can Verdi
Rus Diplomatların Sınır Dışı Edilmesine Türkiye'den İlk Tepki Geldi
Hükümet Noktayı Koydu: Irak Ordusunun Sincar'a İlerleyişi Teyit Edildi
Tsk Twitter'dan Paylaştı! Masumları Hedef Alan Bomba Böyle Patlatıldı
Rusya'ya Şok! Abd Ve 14 Ab Ülkesi Rus Diplomatları Kovuyor
Engin Baytar Yine Rahat Durmadı! Hakeme Hareketi Pahalıya Patladı
Facebook'tan Sızan Bilgiler Abd'deki Başkanlık Seçiminde Kullanıldı
64 Kişi Avm'de Can Vermişti! İşte Can Pazarından Yeni Görüntüler

Adaya veda eden isim belli oldu! Dakikalarca gözyaşlarını tutamadı

ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU! DAKİKALARCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Survivor 2018'de SMS oyları sonucu Gönüllüler Takımından Ramazan adaya veda etti. Ramazan sonucun açıklanmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Tarih : 27 Mart 2018, 00:40
Puan Ver : Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu! Dakikalarca Gözyaşlarını Tutamadı(7/10)3

Survivor 2018 ada konseyinde Gönüllüler Takımdan Yağmur, Ramazan ve Anıl son üçe kaldı. Gelen SMS oyları sonucu Ramazan adaya veda etti.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN 3 İSİM ELEME POTASINA ÇIKTI

Survivor'da ada konseyinde elemeye çıkan isimler belli oldu. Yağmur, Anıl ve Ramazan elemeye çıkan 3 isim oldu. Ada oylamasında arkadaşları Anıl'ın gitmesi yönünde oy kullandı. Bireysel sembolü kazanan Cumali ise, Ramazan'ın adını verdi. Haftanın performans birincisi ismi Birsen ise, Yağmur'un ismini söyledi Böylece elemeye çıkan 3 isim belli olmuş oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu hafta yapılan oylama sonucu ise Gönüllüler Takımından Ramazan adaya veda eden isim oldu. Ramazan sonucu öğrenmesinin ardından uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Adaya  Veda  Eden  İsim  Belli  Oldu  Dakikalarca  Gözyaşlarını  Tutamadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER