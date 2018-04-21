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Adaylar dikkat! YSK seçim istifası için son tarihi duyurdu

ADAYLAR DİKKAT! YSK SEÇİM İSTİFASI İÇİN SON TARİHİ DUYURDU

YSK, 24 Haziran'daki erken seçimde aday olmak isteyen memur ve askerlerin istifa etmeleri için son tarihin 26 Nisan olduğunu duyurdu.

Tarih : 21 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Adaylar Dikkat! Ysk Seçim İstifası İçin Son Tarihi Duyurdu(6/10)2

Milletvekilliği genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 24 Haziran tarihine çekildi. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak isteyen kamu görevlileri ve rütbeli askerlerin adaylık başvurusunda bulunmaları için mevcut görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor.

İSTİFA İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU

Konuyla ilgili gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilmişken 24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçimde aday olabilmek isteyen kamu görevlileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının istifa etmek zorunda oldukları tarih belli oldu.

Yüksek Seçim Kurulu, istifa etmesi gerekenler için son tarihin; 26 Nisan saat 17.00 olduğunu açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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