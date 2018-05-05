Pikniğe Giden Öğrencilerin Üzerine Yıldırım Düştü: 12 Yaralı
Türk İşçiyi Gözaltına Alan Yunanistan'dan Geri Adım Geldi
Erdoğan'dan İnce'nin Adaylığına İlk Yorum Geldi
Fenerbahçeliler, Beşiktaş Maçına Bu Halde Geldi
İlk Kez Bu Kadar Net Çekildi! Rus Kozmonot Uzaydan Ayın Batışını Yayınladı
Neymar İle Ronaldo Aynı Takımda Buluşuyor
Adaylığı Eleştiren Damat Caner'den 15 Temmuz Videolu Yanıt
Motosikletli Maganda Yayaların Arasına Daldı, Küçük Kızı Böyle Ezdi
Chp'nin Adayı Muharrem İnce: 35 Yıllık Ülkücüyüm
Başbakan Muhalefete İttifak Eleştirisi: Bizim Çatımızı Millet Çattı
Belediye Başkanı'ndan Sel Yorumu: 500 Yılda Bir Olur
Ünlü Giyim Firmaları Halka Arzdan Vazgeçti
Hdp Eş Başkanı'nın Pasaportuna El Konuldu
Beşiktaşlı Orkan'ın Hayali Gerçek Oluyor
Başakşehir Puan Kaybettiği An Paylaşım Yaptı
İtalya'yı Kunduzlar Bastı, Belediye Başkanı Çözüm Önerdi: Pişirip Yiyelim!
Fenerbahçeli Neustadter, Rusya Milli Takımına Çağrılıyor
Ankara'da Dehşet Anları! Sel Caddeleri Nehre Çevirdi, Arabalar Sürüklendi
Beşiktaş'ın Borcu Belli Oldu
Derbiye Çıkmayan Beşiktaş'a Tarihi Ceza Geldi

Adaylığı eleştiren damat Caner'den 15 Temmuz videolu yanıt

ADAYLIĞI ELEŞTİREN DAMAT CANER'DEN 15 TEMMUZ VİDEOLU YANIT

Evlilik programları ile adını duyuran Caner Toygar, AK Parti'den aday adayı olmasını eleştirenlere sosyal medya hesabından paylaştığı 15 Temmuz videosuyla yanıt verdi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 16:10
Puan Ver : Adaylığı Eleştiren Damat Caner'den 15 Temmuz Videolu Yanıt(10/10)6

24 Haziran seçimleri için AK Parti'den aday adayı olan müzmin bekar Caner Toygar, kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından, "Bana diyorlar bu ülke için ne yaptın da milletvekili adaylığını koydun 15 Temmuz'da canınızı biz kurtardık." diyerek tepki gösterdi.

İşte Caner Toygar'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım:

Bana diyorlar bu ülke için ne yaptın da milletvekili adaylığını koydun 15 Temmuz'da canınızı biz kurtardık siz ATM'lerden para çekmeye benzinliklerden erzak almaya çalışırken bizim kafamızdan mermiler geçiyordu sözde vatan severler sizi kafamın üstünden gecen mermi seslerini iyi dinle bu vatan sizin gibilere kalırsa 1 dakikada satarsınız bu vatanı ama biz bu vatan için canımızı veririz aramızdaki fark bu

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Adaylığı  Eleştiren  Damat  Caner  Den  15  Temmuz  Videolu  Yanıt    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER