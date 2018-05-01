ADAYLIK MI TEKLİF ETTİ? 10 GÜNDE SIR GİBİ 2 GÖRÜŞME
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün sürpriz bir şekilde önceki genel başkan Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Gülhane Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Başbaşa gerçekleşen yarım saatlik ziyarette Kılıçdaroğlu, siyasetteki son gelişmeleri anlattı.
BAYKAL'A ADAYLIK TEKLİF ETTİĞİ İDDİASI KULİSLERE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
CHP lideri, Cumhurbaşkanı adayı konusunda da Baykal'ın görüşünü aldı. Deniz Baykal'a birkaç isim açıklayan Kılıçdaroğlu nihai kararını da cuma günü açıklayacakları söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Baykal'ı hastanede ziyaret etti. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun desteğine karşılık Baykal'a vekillik teklif edildiği konuşuluyor
10 GÜN ÖNCE DE ZİYARET ETMİŞTİ
Kemal Kılıçdaroğlu, 10 gün önce de Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret etmişti. Önceki gün yaptığı açıklamada Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlediğini belirten Kılıçdaroğlu, Baykal'ın milletvekililiği adaylığı konusunu konuşmadıklarını söylemiş ancak "Genel başkanımız ne isterse o yapılır" demişti.
GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ
Bugünkü görüşmede milletvekili adayları konusunda da Baykal'la fikir alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu, başbaşa yarım saatlik görüşmeden saat 14:45'de ayrıldı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bir Anda Kalabalığın Arasında Kaldılar, Şoku Atlatıp Oyun Oynadılar
- İsrail Suçladı, İran'dan Tehdit Geldi: Karşılığı Olacak
- Hdp'li Vekil Chp'yi Eleştirince Ortalık Karıştı!
- Marmaris Ormanlarına Büyük İhanet! 3 Farklı Noktadan Ateşe Verildi
- Şiddetli Yağmur Ve Dolu Hayatı Felç Etti, Araçların Camları Kırıldı
EKONOMİ HABERLERİ
- Atatürk Havalimanı'nın En Yoğun Günü! Yolcu Kuyruğu Dışarı Taştı
- Devlet Desteğiyle Arı Çiftliği Kurdular, Yılda 300 Bin Lira Kazanıyorlar
- Ünlü Turizm Devi, İstanbul'da 5 Yıldızlı Otel Açtı
- Ünlü Ceo, Facebook'un Baskılarına Dayanamadı, İstifa Ediyor
- Turizm Devi, Bütün Otellerini Sattı! İstanbul'da Da 6 Tane Var
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Tarihi Barışın Ardından İlk Somut Adım Bugün Geldi
- Hollanda'dan Skandal Karar! İslamı Hedef Alan Propaganda Filmine Savcılıktan Onay Verildi
- Yabancı Dili Kusursuz Bilmek İçin 10 Yaşından Önce Öğrenmek Gerek
- Çin'deki Yaya Geçidi Kurallara Uymayan Yayalara Su Püskürtüyor
- Ünlü Hamburger Zincirinde Geciken Sipariş Yüzünden Birbirlerine Girdiler
Bu Haberle İlgili Yorumlar