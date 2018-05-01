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ADAYLIK MI TEKLİF ETTİ? 10 GÜNDE SIR GİBİ 2 GÖRÜŞME


Adaylık mı teklif etti? 10 günde sır gibi 2 görüşme
Tarih : 01 Mayıs 2018, 19:30
Puan Ver : Adaylık Mı Teklif Etti? 10 Günde Sır Gibi 2 Görüşme(7/10)3

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün sürpriz bir şekilde önceki genel başkan Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Gülhane Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Başbaşa gerçekleşen yarım saatlik ziyarette Kılıçdaroğlu, siyasetteki son gelişmeleri anlattı.

BAYKAL'A ADAYLIK TEKLİF ETTİĞİ İDDİASI KULİSLERE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

CHP lideri, Cumhurbaşkanı adayı konusunda da Baykal'ın görüşünü aldı. Deniz Baykal'a birkaç isim açıklayan Kılıçdaroğlu nihai kararını da cuma günü açıklayacakları söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Baykal'ı hastanede ziyaret etti. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun desteğine karşılık Baykal'a vekillik teklif edildiği konuşuluyor

10 GÜN ÖNCE DE ZİYARET ETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, 10 gün önce de Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret etmişti. Önceki gün yaptığı açıklamada Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlediğini belirten Kılıçdaroğlu, Baykal'ın milletvekililiği adaylığı konusunu konuşmadıklarını söylemiş ancak "Genel başkanımız ne isterse o yapılır" demişti.

GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ

Bugünkü görüşmede milletvekili adayları konusunda da Baykal'la fikir alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu, başbaşa yarım saatlik görüşmeden saat 14:45'de ayrıldı.

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Kaynak: haberinburada



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