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Adebayor, Galatasaray maçına kendi rekoru için çıkacak

ADEBAYOR, GALATASARAY MAÇINA KENDİ REKORU İÇİN ÇIKACAK

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Adebayor, yarınki rakipleri Galatasaray'a karşı 1 gol daha atarsa kariyerinde Aston Villa ile en çok skor ürettiği takım sarı-kırmızılılar olacak.

Tarih : 14 Nisan 2018, 13:30
Puan Ver : Adebayor, Galatasaray Maçına Kendi Rekoru İçin Çıkacak(5/10)1

Fransa, İngiltere, İspanya ve Türkiye'de toplam 8 farklı kulüpte top koşturan Başakşehirli Emmanuel Adebayor, bugüne kadar ligde en fazla golü Aston Villa ağlarına gönderdi. Aston Villa filelerini 7 kez havalandıran Togolu yıldız, Galatasaray, Newcastle United, Blackburn Rovers, Tottenham ve Derby County ağlarını ise toplam 6 kez sarstı.

Adebayor, ligde Galatasaray'a 1 gol daha atarsa en çok gol attığı takım sıralamasında sarı-kırmızılılar, Aston Villa ile birlikte ilk sıraya yükselecek. Adebayor, 2 ve üzeri gol atması durumunda ise en çok gol attığı takım sıralamasında Galatasaray tek başına ilk sıraya çıkacak.

İKİ MAÇTA 6 GOL ATTI

Medipol Başakşehir'e 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan Togolu yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında turuncu-lacivertli ekibin sahasında, Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 3 kez gol sevinci yaşamıştı.

Deneyimli futbolcu, bu sezonun ilk yarısında yine turuncu-lacivertli ekibin sahasında 5-1 kazandığı mücadelede de 3 kez fileleri havalandırmıştı.

Adebayor, bu hafta oynanacak maçla birlikte Türk Telekom Stadı'nda da ilk kez sahaya çıkmış olacak.

DERBY'YE KARŞI 2 MAÇTA 6 GOL ATMIŞTI

Yıldız futbolcu, Galatasaray karşısındaki performansına benzer bir durumu Arsenal formasıyla Derby County'ye karşı yaşamıştı. Adebayor, Derby'ye karşı oynadığı 2 maçta da hat-trick yapmayı başarmıştı.

TÜRKİYE'DE 18 GOLÜ VAR

Togolu yıldız, Fransa, İngiltere, İspanya ve Türkiye'de 8 farklı takım formasıyla lig maçlarında toplam 154 gol sevinci yaşadı.

Türkiye'de şu ana kadar ligde toplam 18 kez fileleri havalandıran Adebayor'un, lig maçlarında en fazla gol attığı takımların sıralaması ise şöyle:

7 gol: Aston Villa

6 gol: Galatasaray, Newcastle United, Blackburn Rovers, Tottenham, Derby County

5 gol: Fulham

4 gol: Portsmouth, Swansea City, Birmingham, Montpellier, Manchester City

3 gol: Manchester United, Everton, Arsenal, Reading, Chelsea, Bolton Wanderers, Wolverhampton, Liverpool, Hull City, Almeria, Caen

2 gol: Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Watford, Southampton, Sunderland, Stoke City, Burnley, West Ham United, West Bromwich, Wigan, PSG, Nice, Bastia, Istres, Le Mans 125

1 gol: QPR, Real Sociedad, Racing Santander, Middlesbrough, Charlton, Troyes, Strasbourg, Metz, Sochaux, Marsilya, Lille, Toulouse, Bordeaux, Monaco, Rennes, Lorient, Wasquehal, Nancy, Chateauroux, Niort, Gueugnon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, Gençlerbirliği.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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