Saldırı Hazırlığındaki Terörist Keşif Yaparken Yakalandı
15 Temmuz'un 6 Kişilik Beyin Takımı Açıklandı
Emlak Konut'un 20 Yıl Vadeli Kampanyası Başlıyor!
Baykal'dan Erdoğan'a 'sarfınazar' Çağrısı
Fikret Orman'dan Aziz Yıldırım'a Cevap
Denizli Otomobiller Karşılıklı Çarpıştı: 1 Ölü
Ani Görme Kaybını Önemseyin Yoksa…
Altının Kilogramı 146 Bin 750 Liraya Yükseldi
Reina Saldırısıyla İlgili Flaş Gelişme
Demirtaş'ın 142 Yıl Hapsini İsteyen İddianame Kabul Edildi
En Çok Talep Yerli Otomobile!
Gülse Birsel Ve Engin Günaydın'dan Sürpriz Proje
Dişlere Verdiği Zararı Bilseniz Asla Yapmazsınız!
Adebayor'un Kazanacağı Para Dudak Uçuklattı!
Rusların Yarısı Okulda Başörtüsüne Olumlu Bakıyor
Yüzde 100 Yerli Füze Savunma Sistemi Borada Sona Gelindi
Otoyol Projesinin Çed Toplantısında Gerginlik
Çorum Da Süs Havuzları Buz Tuttu
Berna-Gökhan Kavgası Panorama Da Konuşuldu
Reina Saldırısıyla İlgili 14 Şüphelinin Tutuklanması ...

adebayor'un kazanacağı para dudak uçuklattı!

ADEBAYOR'UN KAZANACAĞI PARA DUDAK UÇUKLATTI!

Medipol Başakşehir’in transferin son gününde kadrosuna kattığı Emmanuel Adabeyor transferi, dış basında da geniş yankı buldu. İngilizler, Togo’lu futbolcunun kazanacağı rakamı da açıkladı...

Tarih : 31 Ocak 2017, 15:44
Puan Ver : Adebayor'un Kazanacağı Para Dudak Uçuklattı!(8/10)13


Daily Mail, Adebayor ile Beşiktaş arasında rakamsal anlaşmazlıklar sebebiyle transferin gerçekleşmediğini yazdı. Daily Mail'e göre Adebayor, Siyah-Beyazlı kulüpten 3 milyon pound ücret talep etti, Beşiktaş ise 2 milyon pound verebileceğini oyuncuya aktardı.



"ADEBAYOR 4.5 MİLYON EURO KAZANACAK"



Daily Telegraph gazetesinden Matt Law ise Emmanuel Adebayor'un Başakşehir'den alacağı ücretle ilgili bir iddia ortaya attı. Law, Adebayor'un Başakşehir'den 4.5 milyon Euro kazanacağı bir sözleşmeye imza attığını ifade etti.



ADEBAYOR: "PROJE ÇOK CAZİPTİ"



Öte yandan yayıncı kuruluşa konuşan Adebayor, "Bana sunulan proje çok cazipti. Projenin geleceğiyle ilgili ben de araştırma yaptım ve bu takımın bir parçası olmak istedim. Atacağım gollerle birlikte bu projeyi daha da yukarıya çekmeyi arzu ediyorum." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Adebayor  Un  Kazanacağı  Para  Dudak  Uçuklattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER