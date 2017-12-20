Adı Galatasaray'la Anılan Hagi, Ülkesinin En İyisi Oldu
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Adı Galatasaray'la anılan Hagi, ülkesinin en iyisi oldu

ADI GALATASARAY'LA ANILAN HAGİ, ÜLKESİNİN EN İYİSİ OLDU

İsmi Galatasaray'la anılan Rumen teknik adam Gheorghe Hagi, ülkesi Romanya'da yılın teknik direktörü oldu.

Tarih : 20 Aralık 2017, 13:20
Puan Ver : Adı Galatasaray'la Anılan Hagi, Ülkesinin En İyisi Oldu(10/10)6

Romanya'nın Viitorul Constanta ekibini çalıştıran Gheorghe Hagi, ülkesinde onure edildi. Viitorul Constanta ile ligde şampiyon olan Hagi, Romanya'da yılın teknik direktörü seçildi.

Hagi'nin öğrencileri, ligin normal sezonunda ve şampiyonluk turu müsabakalarında toplam 36 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda Viitorul Constanta, 21 kez sahadan galip ayrılırken, 19 kez de mağlup oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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