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Adı G.Saray ile anılan Uğur Çiftçi'nin yeni adresi belli oldu

ADI G.SARAY İLE ANILAN UĞUR ÇİFTÇİ'NİN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Ara transfer döneminde Galatasaray başta olmak üzere ismi birçok takımla anılan Gençlerbirliği'nin sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi, Sivasspor ile anlaştı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 22:00
Puan Ver : Adı G.Saray İle Anılan Uğur Çiftçi'nin Yeni Adresi Belli Oldu(8/10)4

Ara transfer döneminde Galatasaray başta olmak üzere ismi birçok takımla anılan Gençlerbirliği'nin sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi'nin yeni adresi belli oldu.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve sezon sonunda Kırmızı siyahlı takımla sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'la prensip anlaşmasına vardı.

33 MAÇTA 2 GOL 2 ASİST

Bu sezon Gençlerbirliği'nde 33 maçta görev alan Uğur Çiftçi 2 gol ile 2 asist kaydetti. Kaynak: Ajansspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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