ADI, VEKİL TELEFON! AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞINA ÇÖZÜM GETİRECEK NESNELER GELİŞTİRİLDİ
Avusturyalı bir tasarımcı, akıllı telefon bağımlılığına çare olması için kullanıcının el alışkanlığını tatmin edecek telefon biçimli nesneler tasarladı.
Teknoloji geliştikçe, ona bağlı bağımlılıklar da günden güne artıyor. Cep telefonları da bu yeni tip bağımlılıkların en başında geliyor.
DOKUNMATİK EKRAN HİSSİ VERİYOR
"Da Zeen"' internet sitesindeki habere göre, tasarımcı Klemens Schillinger, "Vekil Telefon" adını verdiği tasarımlarda plastik kaplama dikdörtgen gövdeler içine gömdüğü bilye kızaklarıyla dokunmatik ekran üzerindeki hareketlerin deneyimlenebilmesini sağlıyor.
BAĞIMLILIĞI GİDERECEK
Schillinger'in hazırladığı 5 farklı "Vekil Telefon" tasarımı, kullanıcıların cep telefonlarındaki yatay, dikey kaydırma ve odaklama hareketlerini, parmaklarını mermer bilyeler üzerinde kaydırarak taklit edebilmesini sağlıyor.
İnsanların gündelik hayatta giderek cep telefonlarına bağımlı hale geldiğine dikkat çeken Schillinger, kullanıcıların artık telefon veya mesaj beklemiyorken dahi cihazlarını elllerinden düşüremediklerini, tasarımının bu bağımlılığı giderecek bir terapi olmasını amaçladığını ifade etti.
Henüz satışa çıkarılmayan tasarımlar, Viyana Tasarım Haftası kapsamında düzenlenen "#Offline" (çevrim dışı) adlı sergide yer aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yalancı Bahar Bitti, Hava Hızla Soğuyor!
- Chp'ye Sızdırılan Kripto Fetö'cünün, Aylık 2 Bin 200 Lira Aldığı Ortaya Çıktı
- Türkiye'ye Sığınan Ypg Sözcüsü: Pkk, Abd'yle Anlaşarak Deaş'lıların Kaçmasına İzin Verdi
- Zarrab'la İlgili Şüpheleri Arttıran Gelişme!
- Doktor Sırasında Tanıştılar, Evleniyorlar. Erkek 92, Kadın 85 Yaşında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar