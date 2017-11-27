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Adı, Vekil Telefon! Akıllı Telefon Bağımlılığına Çözüm Getirecek Nesneler Geliştirildi

ADI, VEKİL TELEFON! AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞINA ÇÖZÜM GETİRECEK NESNELER GELİŞTİRİLDİ

Avusturyalı bir tasarımcı, akıllı telefon bağımlılığına çare olması için kullanıcının el alışkanlığını tatmin edecek telefon biçimli nesneler tasarladı.

Tarih : 27 Kasım 2017, 17:30
Puan Ver : Adı, Vekil Telefon! Akıllı Telefon Bağımlılığına Çözüm Getirecek Nesneler Geliştirildi(7/10)3

Teknoloji geliştikçe, ona bağlı bağımlılıklar da günden güne artıyor. Cep telefonları da bu yeni tip bağımlılıkların en başında geliyor.

DOKUNMATİK EKRAN HİSSİ VERİYOR

"Da Zeen"' internet sitesindeki habere göre, tasarımcı Klemens Schillinger, "Vekil Telefon" adını verdiği tasarımlarda plastik kaplama dikdörtgen gövdeler içine gömdüğü bilye kızaklarıyla dokunmatik ekran üzerindeki hareketlerin deneyimlenebilmesini sağlıyor.

BAĞIMLILIĞI GİDERECEK

Schillinger'in hazırladığı 5 farklı "Vekil Telefon" tasarımı, kullanıcıların cep telefonlarındaki yatay, dikey kaydırma ve odaklama hareketlerini, parmaklarını mermer bilyeler üzerinde kaydırarak taklit edebilmesini sağlıyor.

İnsanların gündelik hayatta giderek cep telefonlarına bağımlı hale geldiğine dikkat çeken Schillinger, kullanıcıların artık telefon veya mesaj beklemiyorken dahi cihazlarını elllerinden düşüremediklerini, tasarımının bu bağımlılığı giderecek bir terapi olmasını amaçladığını ifade etti.

Henüz satışa çıkarılmayan tasarımlar, Viyana Tasarım Haftası kapsamında düzenlenen "#Offline" (çevrim dışı) adlı sergide yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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