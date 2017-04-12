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Adil Kullanım Kotası İçin Dev Adım
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adil kullanım kotası için dev adım

ADİL KULLANIM KOTASI İÇİN DEV ADIM

Adil Kullanım Kotası daha önceden yapılan açıklamaya göre Aralık 2018'de tamamen sona erecek, bu uygulamaya geçilmeden önce ise ön çalışmalar yapılıyor.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:33
Puan Ver : Adil Kullanım Kotası İçin Dev Adım(7/10)7


Adil Kullanım Kotası daha önceden yapılan açıklamaya göre Aralık 2018'de tamamen sona erecek, bu uygulamaya geçilmeden önce ise ön çalışmalar yapılıyor.



Bilindiği gibi daha önce bakanlık tarafından yapılan açıklamada 2018 yılında Adil Kullanım Kotasınıntamamen kaldırılacağı belirtilmişti. Bu açıklamanın yanında 2017 yılında da bu konuya paralel olarak bazı çalışmaların devreye gireceği belirtilmişti. Şimdi ise bu ön çalışmalar hayata geçiriliyor.



1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak uygulama ile beraber Adil Kullanım Kotası aşıldıktan sonra mevcut tarifenize göre düşüşler olacak.8 Mbpshızında internet kullanan kullanıcının hızı yine 3 Mbps'ye düşecekken, 16 Mbps internet kullananların hızı 5 Mbps'ye, 24 Mbps kullananların hızı 8 Mbps'ye, 50 Mbps hızında kullananların hızı 16 Mbps'ye, 100 Mbps kullananların hızı 24 Mbps'ye, 500 Mbps kullananların hızı 32 Mbps'ye en üst 1000 Mbps'ye sahip kullanıcının hızı ise 64 Mbps'yedüşecek.



Gece Kullanımlarına Büyük Avantaj



Bunların dışında kullanıcıların en çok hoşlanacağı uygulamalardan bir diğeri gece yapılan kullanımların AKKkapsamında değerlendirilmeyecek olması. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK)tarafından uygulatacak işlem sonucunda 02:00 ve 08:00saatleri arasındaki kullanım ve indirme işlemleri AKKkapsamında sayılmayacak.



Galaksinin Koruyucuları 2 Karakter Afişleri Ortaya Çıktı








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