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ADİL ÖKSÜZ 21 TEMMUZ'DA ABD BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAN ARANDI


ADİL ÖKSÜZ 21 TEMMUZ'DA ABD BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAN ARANDI
Tarih : 29 Mart 2017, 13:17
Puan Ver : Adil Öksüz 21 Temmuz'da Abd Başkonsolosluğu'ndan Arandı(8/10)5


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Akıncı üssünde yaşananlara ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve iddianame hazırladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı olduğu öne sürülen Öksüz'ün, darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının rehin tutulduğu Akıncı Üssü'nde olduğu anlaşılmıştı. Öksüz, yakalandığında, "arsa bakmak için geldim" demiş ve ardından savcılığın tutuklama talep etmesine karşın mahkemeden serbest bırakılmıştı. Firari olarak aranan Öksüz'ün, serbest bırakılmasından sonra takibe alınan telefon numarası kayıtlarından çok dikkat çekici bir aranma yapıldığı belirlendi.



Türkiye Gazetesi'nden Batuhan Yaşar bugünkü yazısında; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından verilen ve teyit edilen bilgiye göre 21 Temmuz 2016 tarihinde saat 10.22'de ABD Başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan Adil Öksüz'ün cep telefonunun arandığına dair kayıt olduğu anlaşıldığını belirtti.



 



kaynak:milliyet








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