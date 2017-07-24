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Adil Öksüz Almanya'da İddiasına Hükümet'ten İlk Açıklama: Teyit Edilmiş Bir Bilgi Yok
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ADİL ÖKSÜZ ALMANYA'DA İDDİASINA HÜKÜMET'TEN İLK AÇIKLAMA: TEYİT EDİLMİŞ BİR BİLGİ YOK


Adil Öksüz Almanya'da İddiasına Hükümet'ten İlk Açıklama: Teyit Edilmiş Bir Bilgi Yok
Tarih : 24 Temmuz 2017, 19:40
Puan Ver : Adil Öksüz Almanya'da İddiasına Hükümet'ten İlk Açıklama: Teyit Edilmiş Bir Bilgi Yok(5/10)1

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün, Almanya'da olabileceğine ilişkin resmi yazışmalar ortaya çıkması Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'a soruldu.

Bozdağ, ihbarların değerlendirildiğini, henüz teyit edilmiş bir bilgi olmadığını söyledi.

ADİL ÖKSÜZ ALMANYA'DA MI?

Bakanlar Kurulu'nun ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bozdağ, Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna ilişkin iddialara da açıklık getirdi.

"DOĞRULUĞU TEYİT EDİLMİŞ BİR BİLGİ DEĞİL"

Bozdağ, "Türkiye içinde olduğuna dair ihbarlar söz konusu. Aynı şekilde yurt dışından da ihbarlar geliyor. Her ihbarı değerlendiriyoruz. Bu da o ihbarlardan bir tanesi. Doğruluğu henüz teyit edilmiş değil" dedi.

"DAHA ÖNCE GÜRCİSTAN'DA OLDUĞUNA DAİR İHBAR VARDI"

Bozdağ, "Daha önce Gürcistan'da olduğuna yönelik bir ihbar vardı. Son günlerde de Almanya ile ilgili gelen bir ihbar söz konusu. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bu ihbarı hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hem de ilgili idari makamlara iletmiştir. Bu konuda her ihbarı titizlikle devletimizin ilgili organları değerlendiriyor ve yapılması gereken araştırmalar titizlikle yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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