Sibel Can'ın Ultra Lüks Tatili
Mahalleli Etek Giydirip Döve Döve Sokakta Dolaştırdı!
Eşini Öldürüp Başında Ağlayan Sanık Hakkında Karar
Sneijder İçin Sürpriz İddia!
Helikopterler İçin Kritik Hamle! İmzalar Atıldı
35 Ton Stres Çarkı İmha Edildi!
Cumhurbaşkanının Uçağının İnişi Sırasında F-16 Sorti Yaptı
Suriye İçin Kazak Ve Kırgız Asker Planı
Sibel Kekilli Türk Yapımına 'evet' Dedi!
Türkiye'yi Seçmeyen Kerem Demirbay, Almanya'da Yedek
Kanal Tedavisi Sonrası Uzun Süreli Ağrılara Dikkat!
Şort Yasağına Etekli Protesto
Şekerleme Sonrası Diş Temizliğine Dikkat!
Emekli Ve Memura Fark Geliyor
Gece Dereye Atladı, Sabah Tesadüfen Bu Halde Bulundu
Kuzey Kore'den 'yeni Füze Motoru Denemesi'
Adil Öksüz Soruşturmasından Başbakanlık Müşaviri Çıktı
Chp Milletvekili Enis Berberoğlu'na Cenaze İzni
Yeni Bölümleri İle Kanal D Ekranlarında Yerini Alacak
Fazla Kilolardan Yakınanlar Dikkat!

ADİL ÖKSÜZ SORUŞTURMASINDAN BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRİ ÇIKTI


ADİL ÖKSÜZ SORUŞTURMASINDAN BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRİ ÇIKTI
Tarih : 23 Haziran 2017, 12:47
Puan Ver : Adil Öksüz Soruşturmasından Başbakanlık Müşaviri Çıktı(9/10)7


Mahkemeye gönderilen iddianamede, 28 şüpheli yer aldı. İddianameye göre şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, 13 şüphelinin asker, 14 şüphelinin Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, 1 personelin ise Başbakanlık'ta Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptığı belirtildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Adil  Öksüz  Soruşturmasından  Başbakanlık  Müşaviri  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER