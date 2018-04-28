ADİL ÖKSÜZ'ÜN YAKALANAN YEĞENİNİN İLK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında ABD'ye kargo göndereceği tespit edilen Esmaül Hüsna Öksüz yakalandı.
ÖRGÜT DÖKÜMANLARI VAR
Kargoda, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'ndeki en kritik isimlerden olan Adil Öksüz'e dair bazı belgeler olduğunu iddia ediliyor.
FETÖ'nün en kritik isimlerinden olan Adil Öksüz'ün ABD'de olduğu tahmin ediliyor.Yeğen Öksüz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kargo paketini incelemeye alan polis, örgütün Üsküdar İl imamı olarak anan Mehmet Öksüz, tutuklu eşi Şenay Öksüz, ve çocuğu Z.Ş'ye ait evraklara el koydu.
Kaynak: haberinburada
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