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ADİL ÖKSÜZ'ÜN YAKALANAN YEĞENİNİN İLK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI


Adil Öksüz'ün yakalanan yeğeninin ilk fotoğrafı ortaya çıktı
Tarih : 28 Nisan 2018, 15:10
Puan Ver : Adil Öksüz'ün Yakalanan Yeğeninin İlk Fotoğrafı Ortaya Çıktı(6/10)2

İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında ABD'ye kargo göndereceği tespit edilen Esmaül Hüsna Öksüz yakalandı.

ÖRGÜT DÖKÜMANLARI VAR

Kargoda, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'ndeki en kritik isimlerden olan Adil Öksüz'e dair bazı belgeler olduğunu iddia ediliyor.

FETÖ'nün en kritik isimlerinden olan Adil Öksüz'ün ABD'de olduğu tahmin ediliyor.

Yeğen Öksüz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kargo paketini incelemeye alan polis, örgütün Üsküdar İl imamı olarak anan Mehmet Öksüz, tutuklu eşi Şenay Öksüz, ve çocuğu Z.Ş'ye ait evraklara el koydu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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