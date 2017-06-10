

Geçenhafta 477.5 milyon dolarla haftalık bazda son 2.5 yılın en yüksek yabancı girişi gerçekleşen Borsa İstanbul'da, endeks haftanın son işlem gününde kapanış rekoru kırdı. Endeks günü yüzde 1 artışla 98 bin 942 seviyesinden tamamladı. Borsa dün dünyanın en fazla yükselen piyasaları arasında yer aldı. Yılbaşından bu yana hisse senedinde 2.5 milyar, tahvil-bono piyasasında ise 2.8 milyar dolarlık net alım gerçekleşti.