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ADIM ADIM İMAR BARIŞI! İŞTE EN ÇOK MERAK EDİLEN 6 SORU VE CEVABI


Adım adım imar barışı! İşte en çok merak edilen 6 soru ve cevabı
Tarih : 05 Mayıs 2018, 09:40
Puan Ver : Adım Adım İmar Barışı! İşte En Çok Merak Edilen 6 Soru Ve Cevabı(8/10)4

Yüzbinlerce vatandaşın merakla beklediği 'imar barışı' düzenlemesi komisyondan geçti. İmarsız yapıların kayıt altına alınacağı düzenlemeyle elde edilen gelir, 7 milyon riskli yapının dönüşümünde kullanılacak.

MERAK EDİLEN DETAYLAR

Yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği ve 'imar barışı' düzenlemesini de içeren düzenleme Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Bir hafta içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi beklenen düzenlemeyle ilgili merak edilenlerin başında 'imar barışı'nın detayları var.

İşte merak edilen soruların cevapları:

Hangi yapılar imar barışından faydalanacak?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar imar barışına başvurabilecek ve Yapı Kayıt Belgesi alacak.

İmar barışının vatandaşa ne yararı var?

İmar barışı kapsamında, iskânsız yapılar kayıt altına alınarak iskân verilecek. Su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

İmar barışı ile kat mülkiyeti alınabilecek mi?

Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi'nin ve maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir.

İmar barışı için vatandaş ne zaman nereye başvurulacak?

İmar barışı için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvurulabilecek. İmar barışı için son gün 31 Aralık 2018 olarak belirlenmiş olup, bu tarihe kadar başvuru yapılabilecek. Bakanlar Kurulu'nun bu süreyi 1 yıl uzatma hakkı olacak.

Vatandaş ne kadar ödeme yapacak?

Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde üç oranında kayıt bedeli alınacak. 100 metrekarelik bir ev için ödenecek tutar 2 bin 250 liradan başlayacak. Lüks konutta Yapı Kayıt Belgesi alma bedeli 5 bin liraya kadar çıkacak. Ancak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis işlemi için bedelin iki katı ödenecek.

İmar barışı sonrası alınacak Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerli olacak?

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Kaynak: YeniŞafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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