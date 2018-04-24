Dün gece 5,1 büyüklüğünde bir depremle sarsılan Adıyaman'da, bu sabah saat 09.09 da merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi Yarımbağ köyü olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

SARSINTILAR SABAHA KADAR DEVAM ETTİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5,3 olarak açıkladı. Depremin ardından bölgede artçılar sabaha kadar devam etti. Saat 07.11'e kadar büyüklükleri 1,0 ile 3,4 arasında değişen 32 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Kaynak: haberinburada