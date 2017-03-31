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adıyaman'da aranan 6 şüpheli yakalandı

ADIYAMAN'DA ARANAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ADIYAMAN'da, hakkında kesinleşmiş cezaları bulunan 6 kişi polis tarafından yakalanarak adliyeye sevkedildi.

Tarih : 31 Mart 2017, 11:55
Puan Ver : Adıyaman'da Aranan 6 Şüpheli Yakalandı(10/10)11


ADIYAMAN'da, hakkında kesinleşmiş cezaları bulunan 6 kişi polis tarafından yakalanarak adliyeye sevkedildi.



Emniyet Müdürlüğü tarafından sabah erken saatlerinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş cezaları bulunan Rasim G., Murat Ç., Sait D., Yusuf K., Orhan A. ve Mehmet K. yakalandı. Gözaltına alınan 6 firari, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



 



kaynak:haberler








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