ADIYAMAN'DA ARANAN 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
ADIYAMAN'da, hakkında kesinleşmiş cezaları bulunan 6 kişi polis tarafından yakalanarak adliyeye sevkedildi.
ADIYAMAN'da, hakkında kesinleşmiş cezaları bulunan 6 kişi polis tarafından yakalanarak adliyeye sevkedildi.
Emniyet Müdürlüğü tarafından sabah erken saatlerinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş cezaları bulunan Rasim G., Murat Ç., Sait D., Yusuf K., Orhan A. ve Mehmet K. yakalandı. Gözaltına alınan 6 firari, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
kaynak:haberler
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