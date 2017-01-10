2016 Ekim ayında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından ilk olarak “ Adli Google ” olarak lanse edilen Adli Veri Bankası projesi, 1 Ocak 2017 itibariyle kullanıma açıldı.



Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı Bilgi İşlem ve Eğitim Daire Başkanlıkları tarafından yürütülecek olanbu projenin amacı, kısaca işlenen suçlar hakkında kapsamlı bilgiler sunacak. Adli Google olarak bilinen proje Adli Veri Bankası olarak da bilinecek.



Proje özellikle yargı alanında büyük kolaylıklar sağlamak amacıyla geliştirildi. Yargı alanında yapılacak olan çalışmalar için bir bilgi deposu görevi görecek olan Adli Veri Bankası, şu an herkes için kullanıma açık değil. Proje için sunuma açılsa da henüz beta aşamasında demek yanlış olmaz. Bir suçun nerede işlendiğinden başlayın maktulün eğitim durumuna kadar bilgi verecek olan proje, suç istatistiklerinin tutulmasına da olanak sağlaması bekleniyor.



İşin biraz daha yöntemine inecek olursak ; Adli Veri Bankasına girişler adliyelerde bulunan UYAP ekranları arayıcılığıyla zabıt katipleri tarafından gerçekleştirilecek. Sistemde toplanan bilgilerin Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından incelenecek.



Suçları gerçekleşmeden önlemek veya tedbirler almak adına başarılı bir proje olması beklenilen Adli Veri Bankası, başarılı olduğu takdirde büyük farklılıklar yaratacağı konusunda çoğu insan ve geliştiri hemfikir. Nacizane bir örnek verecek olursak Adli Veri Bankası sayesinde hangi sokakta ne kadar hırsızlık vakasının yaşandığı tespit edilerek bunları önlemeye yönelik tedbirler alınabilir. Bu sayede yüzde bir hayli düşürülerek hırsızlık gibi suçlar kontrol altına alınabilir.



Adli Veri Bankası sayesinde Adalet Bakanlığına bağlı personellerin performansının da ölçüleceğini yapılacak uygulamalar arasında. Buna da kısa bir örnek verecek olursak bir hakimin dosyalar üzerinde ne gibi işlemler yaptığı yapılan işlemlerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğu tespit edilerek çalışma performansları kontrol edilebilecek.



Şimdilik yargının üst mercilerinde kullanılacak olan bu sistem hukuk sistemimizin başarılı gösterilebilecek uygulamaların başında geliyor. İleriki dönemlerde gazeteciler, akademisyenler ve vatandaşlarla da paylaşılacak olan Adli Veri Bankası, eğer amacına ulaşması birçok kişi tarafından bekleniyor.