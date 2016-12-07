

İzmir'de 'Adliye Çetesi' operasyonu davasında tutuksuz yargılanan hakim Yahya Kemal Akbaş, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, dönemin Emniyet Müdürü Ömer Aydın ve Muhammed Gömük beraat etti.



Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un karşısına rakip olarak çıkan ve yargıyı etkilemeye çalıştıkları iddia edilen İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Yahya Kemal Akbaş ile eski hastane yöneticisi Muhammed Gömük hakkında 'Adliye Çetesi' soruşturması kapsamında dava açılmıştı. Gömük, davada çete lideri olarak yargılanırken, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve dönemin Emniyet Müdürü Ömer Aydın da davada çete lideri olarak gösterildi. Bu davayı açan hakim ve savcılar ise daha sonra FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Sürekli kendilerine atılan suçun iftira olduğunu ifade eden hakim Akbaş, HSYK'da yapılan yargılama sonucunda beraat etti. Hastane yöneticisi Gömük, dönemin Emniyet Müdürü Ömer Aydın ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin 4 yıldır yargılandığı davada ise karar duruşması İzmir'de görüldü.



"9 AY TUTUKLU KALDIM"



İzmir Adliyesindeki 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya katılan Muhammed Gömük, kendisine iftira atıldığını yineleyerek, "Örgüt lideri suçlamasıyla üç gün gözaltında tutuldum. HSYK başkanlığına aday olan hakim Yahya Kemal Akbaş'a rüşvet verdiğim konusunda iftira atmamı istediler. Kabul etmeyince beni çete lideri, hakim Yahya Kemal Aktaş'ı, o dönem avukatlık yapan şimdiki CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile yine o dönem emniyet müdürü olan Ömer Aydın'ı çete üyesi yaparak hakkımızda dava açtılar. Ben bu davada 9 ay tutuklu kaldım. Yaşadığım olaylar nedeniyle psikolojik tedavi gördüm. Beraatımı istiyorum" dedi.







Duruşmaya 30 dakika ara veren mahkeme heyeti, 2 Ekim 2012 tarihinde açılan davada yargılanan tüm sanıkların beraatına karar verdi.







kaynak:habertürk