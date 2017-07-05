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adliyedeki bankamatik kartı kopyacıları tespit edildi

ADLİYEDEKİ BANKAMATİK KARTI KOPYACILARI TESPİT EDİLDİ

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki bankamatik ATM'sine yerleştirilen kart kopyalama cihazı ile bazı personelin maaşları çekildi.

Tarih : 05 Temmuz 2017, 14:03
Puan Ver : Adliyedeki Bankamatik Kartı Kopyacıları Tespit Edildi(5/10)6


Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis, ikişer üçer kişilik gruplar halinde makinelere kopyalama cihazını yerleştirenlerin görüntülerine ulaştı.



İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli  çalışanların maaşlarını çektikleri ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirildiği ortaya çıktı. Maaş hesapları boşaltılan adliye personeli savcılığa başvurdu. 

ATM'lerin kameralarını izleyen Siber polis ekipleri, şebeke üyelerinin ikişer üçer kişilik gruplar halinde makinelere kopyalama cihazını yerleştirdiğini tespit etti.



Tespit üzerine, şikâyetçi olan ve hesaplarından para çekilen memur ve çalışanlarının hesaplarını incelemeye alan polis ekipleri, hesaplardaki paraların aynı şebeke tarafından  çekildiğini ve  internetten  alışveriş yapıldığını belirledi.



 



 



 



 



kaynak:milliyet








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