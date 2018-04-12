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Adnan Oktar'dan Atatürk açılımı! Kedicikleri alıp konferansa gitti

ADNAN OKTAR'DAN ATATÜRK AÇILIMI! KEDİCİKLERİ ALIP KONFERANSA GİTTİ

Milli Değerleri Koruma Vakfı'nın düzenlediği "Atatürk ve Aydınlık Türkiye" isimli konferansa Adnan Oktar'ın kedicikleri yoğun ilgi gösterdi. Konferansa sanat ve siyaset camiasından birçok isim katıldı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 00:00
Puan Ver : Adnan Oktar'dan Atatürk Açılımı! Kedicikleri Alıp Konferansa Gitti(10/10)6

Adnan Oktar Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Milli Değerleri Koruma Vakfı ve Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı'nın ortak düzenlediği ' Atatürk ve Aydınlık Türkiye' isimli konferans 8 Nisan Pazar günü Shangri-la Bosphorus Otel'de yapıldı.

SANAT VE SİYASET CAMİASINDAN BİRÇOK İSİM KATILDI

Konferansa Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Sayın Fermani Altun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku öğretim üyesi Prof Dr. Anıl Çeçen, sanatçılar Nalan Altınörs, Mustafa Sağyaşar, Erhan Yazıcıoğlu katıldı. Konferansa bizzat katılan konuşmacıların dışında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı İmren Aykut, AKUT kurucusu - Yazar ve fotoğrafçı Nasuh Mahruki, Spor Spikeri, Radyo TV sunucusu Halit Kıvanç videolu mesaj gönderdi.

ATATÜRK KONFERANSINDA KAPALI KIYAFET GİYDİLER

Konferansta kediciklerin giydiği kıyafetler ise dikkat çekti. Cemaatin toplantısında genellikle dekolte giyen kedicikler, Atatürk konferansına kapalı kıyafetlerle katıldı.

İşte konferanstan yansıyan fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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