ADNAN OKTAR'DAN ATATÜRK AÇILIMI! KEDİCİKLERİ ALIP KONFERANSA GİTTİ
Milli Değerleri Koruma Vakfı'nın düzenlediği "Atatürk ve Aydınlık Türkiye" isimli konferansa Adnan Oktar'ın kedicikleri yoğun ilgi gösterdi. Konferansa sanat ve siyaset camiasından birçok isim katıldı.
Adnan Oktar Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Milli Değerleri Koruma Vakfı ve Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı'nın ortak düzenlediği ' Atatürk ve Aydınlık Türkiye' isimli konferans 8 Nisan Pazar günü Shangri-la Bosphorus Otel'de yapıldı.
SANAT VE SİYASET CAMİASINDAN BİRÇOK İSİM KATILDI
Konferansa Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, Ehl-i Beyt Vakfı Başkanı Sayın Fermani Altun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku öğretim üyesi Prof Dr. Anıl Çeçen, sanatçılar Nalan Altınörs, Mustafa Sağyaşar, Erhan Yazıcıoğlu katıldı. Konferansa bizzat katılan konuşmacıların dışında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı İmren Aykut, AKUT kurucusu - Yazar ve fotoğrafçı Nasuh Mahruki, Spor Spikeri, Radyo TV sunucusu Halit Kıvanç videolu mesaj gönderdi.
ATATÜRK KONFERANSINDA KAPALI KIYAFET GİYDİLER
Konferansta kediciklerin giydiği kıyafetler ise dikkat çekti. Cemaatin toplantısında genellikle dekolte giyen kedicikler, Atatürk konferansına kapalı kıyafetlerle katıldı.
İşte konferanstan yansıyan fotoğraflar:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Uluslararası Ajans Duyurdu! İngiltere, Suriye'yi Vurmak İçin Gün Verdi
- Kosova'da Mit'in Özel Operasyonu İle Yakalanan Fetö'nün Üst Düzey Yöneticileri Tutuklandı
- Beyaz Saray: Suriye'ye Müdahale Konusunda Henüz Kararımızı Vermedik
- Gürcü Mafya Hesaplaşmasında Yeni Gelişme! 6 Şüpheli Adliyede
- Suriye Operasyonu Tamam Gibi! Gölge Cıa Vurulacak Yerleri Açıkladı
EKONOMİ HABERLERİ
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
- Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
- Trump İle Zirveye Çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım Açıklamalarıyla Geriledi
- Trump'ın Tweet'iyle Altın Da Fırladı
- Merkez'den Rekor Kıran Dövizle İlgili İlk Yorum!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
- 'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
- Abd'de Sevgilisinin Cinsel İçerikli Görüntülerini Paylaştığı Kadın, 6,4 Milyon Dolar Tazminat Kazandı
- Suudi Prens Selman'a Paris'te Cinsel İçerikli Film Faturası Geldi
- Çin'den Sert Abd Mesajı: Çağ Dışı, Soğuk Savaş Zihniyeti
Bu Haberle İlgili Yorumlar