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Adres Tarif Etmekten Bıkan Esnaf, Çareyi Gene Kendinde Buldu
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Adres tarif etmekten bıkan esnaf, çareyi gene kendinde buldu

ADRES TARİF ETMEKTEN BIKAN ESNAF, ÇAREYİ GENE KENDİNDE BULDU

Çeşmeli esnaf, kendisinden sürekli yol tarifi almak isteyen tatilcilerden bıkınca, kendi maketlerini yaparak üstüne hangi adresin nerede olduğunu yazıp dükkanının önüne koydu.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 14:30
Puan Ver : Adres Tarif Etmekten Bıkan Esnaf, Çareyi Gene Kendinde Buldu(7/10)3

İzmir'in Çeşme İlçesi Alaçatı Port Marina yolu üzerinde 10 yıldır market işletmeciliği yapan Cafer Sönmez, kendisine sürekli yol tarifi sorulmasından bıktı ve çareyi yön gösteren kendi maketini yapmakta buldu. Görenlerin şaşkınlık yaşadığı maketlerden biri Alaçatı Port yönüne giden yolu tarif ederken, diğeri de Alaçatı merkezine giden yolu tarif ediyor.

Maketlerini iş yerinin önüne koyan Sönmez, yön maketlerini fark etmeyenler için de hala bıkmadan, usanmadan yol tarifi yapıyor. Esnafın bulduğu gülümseten çözüm ise sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

"İNSANLAR BİRİNİ GÖRMEK İSTİYOR"

Renkli kişiliği ile dikkat çeken Cafer Sönmez, "Geçmiş yıllarda bu konuda birçok çalışma yaptık. Levhalar koyduk, krokiler çizdik, yetmedi. En sonunda kendimizi çoğaltmayı düşündük. Krokiye bakıp Alaçatı merkeze nasıl gidebileceğini okuyan insan, içeri girip 'Orada kroki var doğru mu' diye sordu. Ben de anladım ki insanlar birini görmek istiyor. Benim işim gücüm var yetemiyorum. Ne yapabileceğimi düşünürken, aklıma böyle bir çözüm geldi. Kendimi çoğaltmaya karar verdim. Birini sağa birini sola koyayım, insanlar baksınlar, okusunlar, gidecekleri yöne kolayca gitsinler" dedi.

"ÖNÜMÜZDE DÖRT TUR ATIP MERKEZİ BULAMAYAN İNSANLAR VAR"

Vatandaşların arabasından inmeden yolda korna çalarak seslendiğini belirten Sönmez, "Yardımcı oluyoruz ama gönül istiyor ki insanlar gelsinler bir 'hayırlı işler' dilesinler, soracaklarını sorsunlar ve yollarına devam etsinler. Ama yok. Artık burama kadar geldi, bakkal ne yapar, kendini çoğaltır. Önümüzden dört tur atıp da merkezi bulmayan insanlar var. Bunları kağıda kalemi alıp eline kroki çizip, veren insanım. Bilen bilir. Yardımcı oluyoruz herkese" diye konuştu.

"TABELAYI GÖREN SELFİE ÇEKİLMEK İSTİYOR GENE KURTULAMADIK"

Maketlerini yaptırmasına rağmen hala görmeyenlerin olduğunu belirten Cafer Sönmez, tam olarak adres tarif etmekten kurtulamadığını söyledi. Yaptırdığı maketlerin sosyal medyada da yayılması ile bir anda fenomen olan Sönmez, "Tabelayı görenler 'selfie çekilelim' diye geliyor bu sefer. Gene işi gücü bırakıp gene geliyoruz, gene kurtulamadık" ifadelerini kullandı.Tabelayı sonradan fark eden vatandaşlar ise Sönmez'in her seferinde bıkmadan usanmadan adres tarifi yaptığını ve kendilerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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