ADRİANA LİMA : 35 YIL METİN'İ BEKLEMİŞİM!
Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima, Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşk hakkında ilk kez konuştu. Lima, "35 yıl Metin'i beklemişim" dedi.
Victoria Sevret meleklerinden Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara'nın aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İlişkilerinin reklam olduğunu söyleyenlere Metin Hara'dan sonra Adriana da cevap verdi. Güzel model, "35 yıl Metin'i beklemişim" diyerek yaşadığı aşkı özetledi.
"EL ELE TUTUŞUP YENİ HAYATIMIZI YAŞAYACAĞIZ"
Adriana Lima, Hara'ya duyduğu aşkı "Ben 35 yıl Metin'i beklemişim. El ele tutuşup yeni hayatımızı yaşayacağız" sözleriyle dile getirdi.
METİN HARA: ÖPÜŞMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİZ
Metin Hara da "Biz öpüşmekten çekinmeyeceğiz, komplo teorileri üretenler de izlemeye devam edecek" dedi.
"EŞCİNSEL DEĞİLİM KİMSEYE DE İSPATLAMA ZORUNLULUĞUM YOK"
"Zengin biri değilim ama benim gönlüm zengin" diyen Metin Hara, eşcinsel olduğu yönünde de dedikodular dolaştığını söyledi: "Benim eşcinsel olduğumu ve 'Yol' adlı kitabımı bu yüzden yazdığımı iddia ettiler. Beni fiziksel olarak beğenirler beğenmezler o ayrı ama eşcinsel değilim. Bu, ilişkilerimden de belli. Daha önce Aslı Tandoğan, Ekin Türkmen ve Müge Boz'la flörtlerim oldu. Hepsi güzel ruhlu insanlar. Ayrıca bunu kimseye ispatlamak zorunda da değilim."
Kaynak: Hürriyet
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'dan Ayrılan Sabri, Neredeyse Bedavaya Kayserispor'da Oynayacak
- Yüzler Güldü! Başakşehir, Mevlüt'ün Transferini Böyle Duyurdu
- İtalyan Dergisi L'ultimo Uomo, Dünya Tarihinin En Kötü 20 Saniyesini Seçti
- Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın: Canımdan Can Gitti
- Tudor, Sneijder'i Duyunca Arkasına Bile Bakmadan Kaçtı
DÜNYA HABERLERİ
- Rus Titanı, Türkiye'de On Binlerce Kişiyi Dolandırıp Milyonları Kasasına Koydu
- Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Türkiye'ye Geliyor
- Fransa'da 32 Yıllık Medyatik Davanın Hakimi, Yazdığı Romanın Karakteri Gibi İntihar Etti
- Meksika'da Çocuklar İçin Düzenlenen Partiye Kurşun Yağdı: 11 Kişi Öldü
- Trump'ın Oğlu, Rus Avukatla Ne Konuştuğunu Mahkemede Anlatacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar