ADRİANA LİMA İLE LÜKS YATLARA BİNEN METİN HARA, HALKLA VAPURA BİNMEYE BAŞLADI
Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile birlikteliği günlerce konuşulan Metin Hara, lüks yatlardan inmiyordu. Adriana gidince, Metin halk ile iç içe vapura binmeye başladı.
Türk yazar Metin Hara'nın, dünyaca ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşaması hem ülke hem de dünya gündemine oturmuştu. Hara, "Bu ilişki reklam ilişkisi" diyenlere ateş püskürmüştü. Adriana, Amerika'ya dönünce Metin de gerçeklerle yüzleşti.
METİN'İN RÜYASI BİTTİ
Metin Hara, Adriana Lima'nın gitmesiyle birlikte gerçek hayatına geri döndü. Felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay, Instagram hesabından Metin Hara'nın Beşiktaş-Kınalıada vapuruna bindiğini belirtti. Böylece Metin'in rüyası çabuk bitti.
İşte Metin Hara'nın vapura bindiği o görüntüler:
Kaynak: haberinburada
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