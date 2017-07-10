Beşiktaş'a Diego Costa Müjdesi İngiltere'den Geldi
Adriana Lima Ve Yazar Metin Hara Öpüşürken Görüntülendi
Altınlar İçin 80'lik Nineyi Tanınmaz Hale Getirdi!
Suudiler Yeni “Mazeret“ Buldu Katar Ambargosu İçin Kik’İ Gösterdiler
Hakkari Şehidinin Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Yaktı
Çavuşoğlu: Yeni Hedefimiz Abd'yi Tahtından İndirip Zirveye Oturmak
Kılıçdaroğlu’Nun “15 Temmuz“ Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Irak Başbakanı İbadi, Musul'a Bayrak Dikerek Deak'ın Temizlendiğini Duyurdu
Gündüz Vakti Minibüsü Durdurup 1 Milyon Doları Çaldılar! Büyük Soygun Kamerada!
Muğla'da İki Otomobil İle Kamyonet Çarpıştı: 3 Ölü, 4 Yaralı
Siirt'te Hain Tuzak Bozuldu! Tabur Komutanlığı Yakınlarında Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi
Belediye Başkanı Aleyna Tilki'nin Adını Duyduğunda Tanıyamamış
Adriana Lima, Yazar Metin Hara'yla Birlikte Muğla'ya Geldi
Gelin-Kaynana Kavgasında Çığır Açtılar: Beni Gece Lambasıyla Dövdü!
Cimbom, 4. Yıldızını Sevilla'da Buldu
Boya Fabrikasında Önce Yangın Sonra Tekme Tokat Kavga Çıktı
Cumhurbaşkanlığı, '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin Mimari Bilgilerini Paylaştı
Fenerli Kerem Bulut Ve Oytun Özdoğan, Fotoğraf Nedeniyle Kamptan Kovuldu
Sunderland Menajeri: Lens, Fener'i Seviyor, Büyük İhtimal Bizden Ayrılacak
İrem Derici'nin "Tektaş" Şarkısı Sakız Falından Çalıntı Çıktı

Adriana Lima ve Yazar Metin Hara Öpüşürken Görüntülendi

ADRİANA LİMA VE YAZAR METİN HARA ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Adriana Lima ve yazar Metin Hara arasındaki aşk iddiaları, ikilinin öpüşürken çekilen videoları sayesinde kesinlik kazandı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 23:00
Puan Ver : Adriana Lima Ve Yazar Metin Hara Öpüşürken Görüntülendi(7/10)3

Brezilyalı ünlü model, uzun süredir aralarında aşk yaşandığı iddia edilen yazar Metin Hara'yla birlikte Muğla'ya geldi. İkili havalimanından elele çıktı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

İki ünlü ismin havalimanından el ele çıkması, aralarındaki aşk iddialarını bir kat daha kuvetlendirdi. Ancak iddiaları kesinliğe kavuşturan görüntü kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.

ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Adriana Lima ve Metin Hara önce yan yana yana oturdu. Ardından birbirleriyle öpüştü. Öpüşme anlarına ait video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Böylelikle aşak iddiaları kesinlik kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Adriana  Lima  Ve  Yazar  Metin  Hara  Öpüşürken  Görüntülendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER