Hristiyan Baba, Müslüman Genç İle İlişki Yaşayan Kızını Öldürdü
Vatandaşlar Bu Sefer Korkmadı, Elleriyle Besledi
Fırat Çakıroğlu Davasında Karar Çıktı:
Menfezde Yakalanan Fetö'cü Zekeriya Kuzu'ya Duruşma Savcısından Sert Ayar
Eski Futbolcu Murat Erdoğan: Belhanda Aslında G.Saray'ı Değil Fb'yi İstiyordu
Eşini Öldüresiye Dövmekten Yargılanan Koca Mahkemede Çark Etti!
S-400'de İmza Aşamasına Gelindi
Sosyal Yardım Alan 157 Bin Yoksul İstihdam Edilecek
Piyalepaşa'da Mahsur Kalan Minibüsteki 27 Vatandaşı İtfaiye Kurtardı
Afet Elektriksiz Bıraktı, Cihaza Bağlı Çocuk Botla Kurtarıldı
Mardin'de Kendiliğinden Alev Alan Ev Mahalleliyi Ürkütüyor
Bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı! İşte Öğrencilerin Alacağı Ücretler
Halisdemir'in Kardeşi İsyan Etti: Sıra Beklemeden Muayene Olan Var
Putin'in Sağ Kolu Peskov'un Kızı Camide Tesettüre Büründü
Chp Yürüyüşünü Hedef Aldığı Tespit Edilen 15 Deaş'lı Adliyede
Karnı Acıkan Vatandaş Sele Aldırmadan Yüzerek Poğaça Almaya Gitti
İstanbulluyu Hazırlıksız Yakalayan Yağmur, Vatandaşa Timsah Yürüyüşü Yaptırdı
Havadan Silivri Sahilleri: Çamura Bulanmış Koca Bir Derya!
81 Milyon Yıllık Dinozor Dişi Bulundu! Ekosisteme Ait Yeni Bilgiler Verebilir
Eşinin Baskısına Dayanamayan Sabri, Kayseri'yle Değil Göztepe'yle Anlaştı

Afet Elektriksiz Bıraktı, Cihaza Bağlı Çocuk Botla Kurtarıldı

AFET ELEKTRİKSİZ BIRAKTI, CİHAZA BAĞLI ÇOCUK BOTLA KURTARILDI

Silivri'de, bu sabah yaşanan sağanak yağışa bağlı sel nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. 2 yaşındaki kas hastası çocuğun solunum cihazı kesilince botla yardım götürüldü.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 17:20
Puan Ver : Afet Elektriksiz Bıraktı, Cihaza Bağlı Çocuk Botla Kurtarıldı(6/10)2

Silivri'deki yazlıklarında tatilini geçiren bir aile, bugünkü sağanak yağmurda elektriğin kesilmesi ile kabus yaşadı. Ailenin 2 yaşındaki oğlu kas hastası Mert Kara'nın solunum cihazı elektrik kesintisi nedeniyle durdu. Adresin bildirilmesi üzerine ekipler botla eve ulaşarak küçük çocuğu kurtardı.

YAZLIKLAR SULAR ALTINDA KALDI

İstanbul'da bu sabah yaşamı kabusa çeviren sağanak yağmur, Silivri Gümüşyaka Mahallesi Elmalık Mevkii'ndeki yazlık konutların zemin katlarını ve binaların çevresini su altında bıraktı. İstanbul'dan tatil için gelen yazlıkçı Kara ailesinin kas hastası çocuğu Mert'in solunum cihazı elektrik kesintisi nedeniyle durdu.

AFET KOORDİNASYON MERKEZİ BOTLA YETİŞTİ

Aile çocuklarının yaşamının tehlikeye girdiğini görünce panik içerisinde Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine ekipler botla eve ulaşarak anne Emel Kara ve oğlu Mert'i alıp ambulansın bulunduğu yere kadar götürdü. Mert Kara, manuel oksijen tüpü ile kurtarılıp hastaneye nakledildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Afet  Elektriksiz  Bıraktı  Cihaza  Bağlı  Çocuk  Botla  Kurtarıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER