Silivri'de, bu sabah yaşanan sağanak yağışa bağlı sel nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı. 2 yaşındaki kas hastası çocuğun solunum cihazı kesilince botla yardım götürüldü.

Silivri'deki yazlıklarında tatilini geçiren bir aile, bugünkü sağanak yağmurda elektriğin kesilmesi ile kabus yaşadı. Ailenin 2 yaşındaki oğlu kas hastası Mert Kara'nın solunum cihazı elektrik kesintisi nedeniyle durdu. Adresin bildirilmesi üzerine ekipler botla eve ulaşarak küçük çocuğu kurtardı.

YAZLIKLAR SULAR ALTINDA KALDI

İstanbul'da bu sabah yaşamı kabusa çeviren sağanak yağmur, Silivri Gümüşyaka Mahallesi Elmalık Mevkii'ndeki yazlık konutların zemin katlarını ve binaların çevresini su altında bıraktı. İstanbul'dan tatil için gelen yazlıkçı Kara ailesinin kas hastası çocuğu Mert'in solunum cihazı elektrik kesintisi nedeniyle durdu.

AFET KOORDİNASYON MERKEZİ BOTLA YETİŞTİ

Aile çocuklarının yaşamının tehlikeye girdiğini görünce panik içerisinde Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine ekipler botla eve ulaşarak anne Emel Kara ve oğlu Mert'i alıp ambulansın bulunduğu yere kadar götürdü. Mert Kara, manuel oksijen tüpü ile kurtarılıp hastaneye nakledildi.

Kaynak: haberinburada