AFGANİSTAN'DA ABD KONVOYUNA SALDIRI: 3 ÖLÜ
Afganistan'da Amerikan askeri konvoyuna düzenlenen bombalı intihar saldırısı sonucunda en az 3 sivil hayatını kaybederken, 5 ABD'li asker yaralandı.
Afganistan'da Amerikan askeri konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırı, başkent Kabil'in Karabağ ilçesinde operasyon yapan Amerikan askerlerine el yapımı patlayıcıyla düzenlendi.
3 SİVİL ÖLDÜ, 5 ABD ASKERİ YARALANDI
Saldırı sonucunda en az 3 sivilin hayatını kaybettiği ve 5 ABD askerinin yaralandığı öğrenildi.
Öte yandan, 1 Ağustos'ta Herat kentindeki camiye düzenlenen bombalı intihar saldırısı sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: haberinburada
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