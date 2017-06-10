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afganistan'da camidekilere silahlı saldırı: 3 ölü

AFGANİSTAN'DA CAMİDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI: 3 ÖLÜ

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 10 Haziran 2017, 11:58
Puan Ver : Afganistan'da Camidekilere Silahlı Saldırı: 3 Ölü(7/10)4


Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz silahlı kişilerin, Paktiya'nın Gardiz şehrindeki camide namaz kılanların üzerine ateş açmasıyla 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



 



kaynak:pusulahaber








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