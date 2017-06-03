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afganistan'da cenazeye bombalı saldırı: 14 ölü

AFGANİSTAN'DA CENAZEYE BOMBALI SALDIRI: 14 ÖLÜ

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir cenazeye düzenlenen bombalı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti

Tarih : 03 Haziran 2017, 15:39
Puan Ver : Afganistan'da Cenazeye Bombalı Saldırı: 14 Ölü(7/10)9


Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırılar düzenlendi.



Afgan yetkililer, Kabil'de Mareşal Fehim tepesinde Afganistan Senatosu Başkan Yardımcısı Alem İzzedyar'ın oğlunun cenaze töreninde üst üste üç bombanın patladığını açıkladı.



Saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



 



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