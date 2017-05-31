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afganistan'da iki müttefik karşı karşıya geldi

AFGANİSTAN'DA İKİ MÜTTEFİK KARŞI KARŞIYA GELDİ

Alman Bild gazetesi, Afganistan'da NATO görevi nedeniyle ülkede bulunan Alman askerlerinin üzerlerine silah doğrultularak yere yatmaya zorlandığı bir video yayınladı.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 11:28
Puan Ver : Afganistan'da İki Müttefik Karşı Karşıya Geldi(5/10)3


Alman Bild gazetesi, Afganistan'da NATO görevi nedeniyle ülkede bulunan Alman askerlerinin üzerlerine silah doğrultularak yere yatmaya zorlandığı bir video yayınladı. Habere göre, Alman askerlerinin üzerine silah doğrultan ve zorla yere yatıranlar ise Alman askerleri ile aynı birlikte bulunan Ürdün ordusu mensupları.



Bild gazetesi, olay nedeniyle bir Alman askerinin bilincini kaybettiğini yazdı. Ürdün, insani yardım gerekçesiyle Afganistan'da uzun süredir asker bulunduruyor. Görüntülerde kavga ettikleri görülen Alman askerleri ve Ürdünlü askerler Afganistan'da NATO önderliğinde kurulan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) için birlikte çalışıyor.



 



kaynak:hürriyet








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