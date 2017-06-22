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afganistan'da onlarca ölü!

AFGANİSTAN'DA ONLARCA ÖLÜ!

Afganistan'ın Helmand eyaletinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bankadan maaşını çekenlere yönelik saldırıda en az 20 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Tarih : 22 Haziran 2017, 13:48
Puan Ver : Afganistan'da Onlarca Ölü!(7/10)8


Afgan yetkililer bomba yüklü araçla yapılan intihar saldırısının Helmand vilayetinin başkenti Laşkargah'taki 'Yeni Kabil Bankası' şubesi önünde yaşandığını duyurdu.



 



kaynak:hürriyet








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