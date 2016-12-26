Çavuşoğlu Rus Mevkidaşı Lavrov İle Telefonda Görüştü
Yeşim Salkım: Gülben'le Hesabımız Öbür Dünyada
Yeni Cumhurbaşkanı Ab Bayrağını İndirtti
Galatasaray'da İmzalar Atıldı!
Atalay Filiz 'sahtecilik' Suçundan Hakim Karşısında
Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 97. Yıl Dönümü
İran Açık Açık İtiraf Etti!
Türkiye Nesnelerin İnterneti İle Geleceğe Hazırlanıyor
Neogaf 2016 Yılının En Kötü Oyunlarını Açıkladı
Citroen C3 Yenilenip, Gücüne Güç Kattı!
Türkiye'nin En Büyük Oyun Yapımcısına Büyük Ödül
Türkiye'nin En Büyük Oyun Yapımcısına Büyük Ödül
Crytek Türkiye'ye 500 Milyon Dolar Yatırım Öngörüyor
Cyanogen Pazardan Çekiliyor
Opel Mokka X'den Rakiplerine Gözdağı!
Hac Kayıtları Başlıyor
Son 3 Yılda Büyük İkramiye Çeyrek Bilete İsabet Etti
'ben Arfa Paris'te Kalmak İstiyor'
Oğlunu Kaybeden Babanın Kızımı Yaşatın Feryadı!
5 İnç Büyüklüğünde, Çift Kameralı Yeni Bir İphone

afganistan'ın ilk kadın pilotu abd'ye gitti, geri dönmedi!

AFGANİSTAN'IN İLK KADIN PİLOTU ABD'YE GİTTİ, GERİ DÖNMEDİ!

Afganistan'ın ilk kadın pilotu Nilüfer Rahmani, aldığını ölüm tehditleri nedeniyle ABD'ye sığınma başvurusunda bulundu

Tarih : 26 Aralık 2016, 16:26
Puan Ver : Afganistan'ın İlk Kadın Pilotu Abd'ye Gitti, Geri Dönmedi!(7/10)5


Afganistan Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotu Nilüfer Rahmani, ABD'ye sığınma başvurusunda bulundu. ABD'ye eğitim için giden Rahmani, Afganistan'da can güvenliği olmadığını söyledi.



2013'te eğitimini tamamlayıp, pilot olduğu zaman manşetlere çıkan Rahmani, o dönem de bir çok ölüm tehdidi aldığını ancak bunlara rağmen görevini sürdüreceğini açıklamıştı.



Ancak Rahmani'nin ifadelerine göre, aradan geçen sürede işler daha da kötüye gitti ve Afganistan'ın ilk kadın pilotu ülkeden kaçmanın dışında bir çözüm yolu bulamadı.



Wall Street Journal'a konuşan Rahmani; "Ülkem için uçmayı çok seviyorum. Her zaman istediğim şey buydu. Ancak hayatım için endişe ediyorum." ifadelerini kullandı.



Sığınma başvurusu kabul edilirse, ABD Hava Kuvvetleri'nde ya da özel uçuşlarda uçmaya devam etmek istediğini söyleyen Rahmani; "Yaşadığım her şey ve çektiğim acıların tek sebebi uçmak istememdi, bu benim hayalimdi." şeklinde konuştu.



Rahmini, geçtiğimiz yıl ABD'de verilen Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nün sahibi olmuştu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Afganistan  In  İlk  Kadın  Pilotu  Abd  Ye  Gitti  Geri  Dönmedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER