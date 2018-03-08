Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 2 haftada 30 kişi, teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle hastaneler doldu taştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 2 haftada 30 kişi, teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

2 HAFTADA 30 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ulusal basındaki haberlere göre, kuzeydeki Jigawa eyaletine bağlı Majia kentinde, son 2 haftada, 30 kişi baş ve vücut ağrısı, bayılma ve yüksek ateş şikayetinin ardından yaşamını yitirdi.

ONLARCA KİŞİ HASTANELİK OLDU

Nijerya Sağlık Komisyonu Başkanı Abba Zakari yaptığı açıklamada, teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 30 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin hastanelik olduğunu belirtti.

Zakari, hastalığa ilişkin testler yapılmaya başlandığını, yakın zamanda bölgeyi ziyaret edeceğini kaydetti.

Kaynak: haberinburada