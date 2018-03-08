AFRİKA'DA KORKUTAN SALGIN! TEŞHİS KONULAMADI, HASTANELER DOLDU TAŞTI
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 2 haftada 30 kişi, teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle hastaneler doldu taştı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 2 haftada 30 kişi, teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.
2 HAFTADA 30 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Ulusal basındaki haberlere göre, kuzeydeki Jigawa eyaletine bağlı Majia kentinde, son 2 haftada, 30 kişi baş ve vücut ağrısı, bayılma ve yüksek ateş şikayetinin ardından yaşamını yitirdi.
ONLARCA KİŞİ HASTANELİK OLDU
Nijerya Sağlık Komisyonu Başkanı Abba Zakari yaptığı açıklamada, teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 30 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin hastanelik olduğunu belirtti.
Zakari, hastalığa ilişkin testler yapılmaya başlandığını, yakın zamanda bölgeyi ziyaret edeceğini kaydetti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 1,5 Milyonluk Penguen Sürüsü Keşfedildi! Uzaydan Da Görüntülenmişti
- Netanyahu'nun Zor Anları! 5 Saat Boyunca Evinde Sorgulandı
- Merkel Ve Trump Telefonda Putin'in Açıkladığı Nükleer Füze'leri Konuştu
- Düğün Fotoğraflarını Beğenmedi, Şirkete İnternetten Saldırınca 89 Bin Dolar Ceza Kesildi
- Mahkeme Kararını Verdi: Vatandaşlar Siyasetçilere Küfür Edebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar