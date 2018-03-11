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Afrin an meselesi! Kritik dağ teröristlerden temizlendi

AFRİN AN MESELESİ! KRİTİK DAĞ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Son dakika... Afrin'de kritik öneme sahip Bocite Dağı teröristlerden temizlendi. Gün içerisinde teröristlerden temizlenen yerleşim yeri sayısı 18'e yükseldi.

Tarih : 11 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : Afrin An Meselesi! Kritik Dağ Teröristlerden Temizlendi(6/10)2

TSK ve ÖSO, Afrin'de 3 köy ile kritik öneme sahip Bocite Dağı'nı teröristlerden temizledi. Gün içinde kurtarılan nokta sayısı 18'e yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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