AFRİN AN MESELESİ! KRİTİK DAĞ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
Son dakika... Afrin'de kritik öneme sahip Bocite Dağı teröristlerden temizlendi. Gün içerisinde teröristlerden temizlenen yerleşim yeri sayısı 18'e yükseldi.
TSK ve ÖSO, Afrin'de 3 köy ile kritik öneme sahip Bocite Dağı'nı teröristlerden temizledi. Gün içinde kurtarılan nokta sayısı 18'e yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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