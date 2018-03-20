AFRİN HALKI, TERÖRİSTLERİ MEHMETÇİK'E BÖYLE TESLİM ETTİ
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin halkının 3 teröristi yakalayarak güvenlik güçlerine teslim ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezinde kontrolü ele geçiren TSK, teröristlerden arındırılan Afrin'den dikkat çekici fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. TSK tarafından Twitter'den paylaşılan fotoğraflar, Afrin halkının operasyondan duyduğu memnuniyeti gözler önüne serdi.
"AFRİN'DE HALK, TSK İLE EL ELE"
3 teröristi yakalayan Afrin halkı, teröristleri TSK'ya teslim etti. TSK, "Afrin halkı, 3 teröristi yakalayıp Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etti. Afrin'de halk, Türk Silahlı Kuvvetleri ile el ele" notu ile teslim edilen teröristlerin fotoğraflarını paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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