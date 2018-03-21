AFRİN HALKI VE MUHTARLAR 18 TERÖRİSTİ TESLİM ETTİ
Zeytin Dalı Harekatı'nın 61. gününde TSK'dan yapılan açıklamada, "Afrin'de 9 köyde 18 terörist, muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi." denildi.
KUZEK IRAK'A HAVA OPERASYONU
TSK'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak Kuzeyi Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun, 20 Mart Salı günü düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
"18 TERÖRİST TESLİM EDİLDİ"
Afrin halkının her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduğu vurgulanan paylaşımda, dün Afrin'de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak 9 köyde 18 teröristin muhtarlar ve halk tarafından TSK'ya teslim edildiği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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